Страны-претенденты ищут в БРИКС новой стабильности: политолог Романов объяснил рост числа заявок

А все потому, что внутри БРИКС есть множество противоречий между крупными играми. Можно привести в пример самое яркое из них — это спор между Индией и Китаем. Политолог Романов напомнил, что между этими странами не только экономические и политические противоречия, но даже присутствуют трансграничные конфликты, которые время от времени вспыхивают, а потом затихают.