Российский полузащитник «Монако» Головин открыл счет в матче против «ПСЖ» с Неймаром

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин вывел «Монако» вперед в матче чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен».
Матч 23-го тура Лиги 1, в котором «Монако» принимает «ПСЖ», проходит на стадионе «Луи II» 11 февраля. Счет в этой игре был открыт уже на четвертой минуте. Автором забитого мяча стал 26-летний российский полузащитник Александр Головин. Он поразил ворота «ПСЖ» ударом в касание с близкого расстояния. Этот гол стал для Головина пятым в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Кроме того, на счету российского футболиста семь результативных передач.
Ранее стало известно, что матч в Монако могут пропустить несколько игроков «ПСЖ». У них выявили кишечную инфекцию.