Российский полузащитник «Монако» Головин открыл счет в матче против «ПСЖ» с Неймаром

Матч 23-го тура Лиги 1, в котором «Монако» принимает «ПСЖ», проходит на стадионе «Луи II» 11 февраля. Счет в этой игре был открыт уже на четвертой минуте. Автором забитого мяча стал 26-летний российский полузащитник Александр Головин. Он поразил ворота «ПСЖ» ударом в касание с близкого расстояния. Этот гол стал для Головина пятым в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Кроме того, на счету российского футболиста семь результативных передач.