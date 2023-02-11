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Российский полузащитник «Монако» Головин открыл счет в матче против «ПСЖ» с Неймаром

Спорт
Российский полузащитник «Монако» Головин открыл счет в матче против «ПСЖ» с Неймаром

Полузащитник сборной России по футболу Александр Головин вывел «Монако» вперед в матче чемпионата Франции с «Пари Сен-Жермен».

Матч 23-го тура Лиги 1, в котором «Монако» принимает «ПСЖ», проходит на стадионе «Луи II» 11 февраля. Счет в этой игре был открыт уже на четвертой минуте. Автором забитого мяча стал 26-летний российский полузащитник Александр Головин. Он поразил ворота «ПСЖ» ударом в касание с близкого расстояния. Этот гол стал для Головина пятым в нынешнем сезоне чемпионата Франции. Кроме того, на счету российского футболиста семь результативных передач.

Ранее стало известно, что матч в Монако могут пропустить несколько игроков «ПСЖ». У них выявили кишечную инфекцию.
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