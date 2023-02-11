Турецкий спасатель обнаружил под завалами дома 4 млн фальшивых долларов

Спасатель в Турции нашел четыре миллиона фальшивых долларов во время разбора завалов, передает РЕН ТВ.
Мужчина обнаружил сумку с поддельными деньгами среди обломков в провинции Хатай и сразу передал ее правоохранителям. Стражи порядка оценили поступок сотрудника экстренных служб и выразили благодарность.
Мощнейшее за последние 80 лет землетрясение в Турции унесло жизни более 20 тысяч человек. Спасатели продолжают работать днем и ночью в надежде спасти тех, кто смог выжить после разбушевавшейся стихии.