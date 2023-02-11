Очередные «воздушные замки»: политолог Мезюхо о планах Зеленского вступить в ЕС и НАТО

Заявления украинского президента Владимира Зеленского о скором вступлении в ЕС и Североатлантический альянс служат одной цели — поднять боевой дух общества и в очередной раз продать «великую идею», во имя которой стоит воевать. При этом реальные шансы Киева на подобный исход стремятся к нулю. Такое мнение в беседе с корреспондентом ФАН высказал политолог Иван Мезюхо.
Сегодня Владимир Зеленский заявил, что рассчитывает на вступление Украины в ЕС через два года, а в НАТО — после окончания конфликта. Об этом он рассказал во время инвестиционного саммита, организованного банком JP Morgan.
«Сегодняшнее заявление Зеленского о евроатлантической и европейской интеграции находится в большей степени в пропагандистском измерении, нежели является выражением какой-то реальной стратегии для украинского государства. Зеленскому надо что-то говорить для своей аудитории, убеждать ее хоть в каких-то перспективах для страны, поддерживать боевой дух. Вот он и пытается это делать», — рассказал эксперт.
Политолог отметил, что Зеленского вполне вероятно могут кормить «завтраками», чтобы и дальше посылать на убой украинских солдат во имя великой цели «евроатлантической интеграции».
«Несмотря на то, что данное заявление является пропагандистским, я думаю, что кто-то убеждает Зеленского в том, что при определенных обстоятельствах план вступления Украины в европейский союз и НАТО может быть реален. На мой взгляд, эти обстоятельства могут оцениваться Западом как гипотетическое перемирие между Украиной и Россией. Которое, по мнению Запада, видимо, должно стать временем для подготовки в целом западного блока государств к новому витку военного противостояния с Российской Федерацией. И во время этой подготовки Зеленскому, видимо, обещают принять Украину в ЕС и НАТО. Но на сегодняшний день все это воздушные замки и несбыточные мечты. Вероятнее всего, Зеленского специально пичкают обещаниями его европейские и американские «партнеры» для того, чтобы он продолжал братоубийственное противостояние и утилизировал военнослужащих украинского государства», — подытожил он.
Напомним, что еще в начале лета Украина получила статус кандидата на членство в ЕС, что было подано Киевом как значимое достижение. Однако с тех пор никаких подвижек на данном треке не происходило. По большому счету членство Украины в ЕС, ровно как и в НАТО, никому не интересно. Так считает политический эксперт Владимир Джаралла.