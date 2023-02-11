Очередные «воздушные замки»: политолог Мезюхо о планах Зеленского вступить в ЕС и НАТО

Напомним, что еще в начале лета Украина получила статус кандидата на членство в ЕС, что было подано Киевом как значимое достижение. Однако с тех пор никаких подвижек на данном треке не происходило. По большому счету членство Украины в ЕС, ровно как и в НАТО, никому не интересно. Так считает политический эксперт Владимир Джаралла.