Эксперт Беляев допустил инфляцию в России к концу года на уровне 8%

Инфляционный уровень в России к концу нынешнего года способен установиться в пределах 12%, а в лучшем случае — на отметке 8%. Такой точкой зрения поделился с «Лентой.ру» экономист Михаил Беляев.
По его прогнозу, показатель роста цен в обозримом будущем не опустится до 4%. Манипуляция Центробанка РФ ключевой ставкой тут не играет роли, так как инфляция в стране зависит не от денежных факторов, а от представителей торговли.
Инфляция — это любой подъем цен, а не то, что получается вследствие скопления избыточной денежной массы, заявил эксперт. Он указал, что за повышение цен отвечают розничная и оптовая торговля, потому манипуляции с ключевой ставкой и «бьют мимо цели».