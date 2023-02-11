Толпа мусульман попыталась сжечь подозреваемого в богохульстве мужчину в Пакистане

Сотни разъяренных мусульман, проживающих в пакистанской провинции Пенджаб, попытались линчевать подозреваемого в богохульстве мужчину. Об этом со ссылкой на местных правоохранителей сообщила газета The Washington Post.
По словам старшего офицера Бабары Сарфараза Альпы, гражданина заподозрили в осквернении страниц одного из экземпляров священной книги ислама — Корана. Поверх текста мужчина по имени Варис наклеил некие изображения, за что его взяли под стражу.
Однако его пребывание в отделении полиции оказалось недолгим. По данным правоохранителей, несколько человек с лестницами перебрались через стену здания и впустили внутрь разгневанных мусульман.
Верующие обыскали камеры и, отыскав Вариса, вывели его на улицу. Полицейские, прибывшие на место в качестве подкрепления, стали свидетелями публичного сожжения. Однако сотрудники вовремя вмешались и не позволили толпе вершить самосуд.
Ранее в Израиле арестовали мошенника, раздававшего соотечественникам документы вымышленного королевства «Яшар-Эль». Консульство несуществующей страны злоумышленник открыл в собственной квартире.