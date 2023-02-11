Hamshahri: российский «Ночной охотник» является лучшим ударным вертолетом в мире

Эскадрильи «Ночных охотников» обладают мощным вооружением и способны поражать противника не только их автоматических пушек и комплексов НУРС, но и управляемыми ракетами классов «воздух-воздух» и воздух-поверхность». Ми-28НМ могут набирать высоту до 4600 метров и обладают боевым радиусом в 470 километров, восхитились обозреватели Hamshahri.