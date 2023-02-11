Hamshahri: российский «Ночной охотник» является лучшим ударным вертолетом в мире

Российская армия располагает мощным и всепогодным ударным вертолетом Ми-28НМ «Ночной охотник», который является лучшей ударной винтокрылой машиной во всем мире.
Об этом сообщили аналитики иранского издания Hamshahri. Они отметили, что ВКС РФ приняли на вооружение Ми-28НМ после 26 лет тщательных испытаний всех его бортовых систем.
«Ми-28 имеет полностью бронированную кабину, включая также и лобовое стекло, и может, таким образом, выдерживать удары пуль в диапазоне калибров от 7,62 до 12,7 миллиметров, а также 20-мм осколков», — сказано в публикации.
Эскадрильи «Ночных охотников» обладают мощным вооружением и способны поражать противника не только их автоматических пушек и комплексов НУРС, но и управляемыми ракетами классов «воздух-воздух» и воздух-поверхность». Ми-28НМ могут набирать высоту до 4600 метров и обладают боевым радиусом в 470 километров, восхитились обозреватели Hamshahri.