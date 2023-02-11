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Водитель внедорожника разбил четыре машины во время полицейской погони в Подольске

Происшествия
Водитель внедорожника разбил четыре машины во время полицейской погони в Подольске

Лихач на иномарке устроил массовую аварию в Подольске. Сотрудникам полиции удалось его оперативно задержать, сообщил Telegram-канал «112».

Сотрудники ГИБДД на улице Кирова обратили внимание на японский внедорожник Toyota. Машина ехала с явным превышением скорости. В погоню отправился наряд ДПС. Водитель не стал останавливаться, а попытался скрыться.

Его маневры привели к столкновению с четырьмя автомобилями. Полиция вскоре заблокировала иномарку. Задержанного местного жителя отправят на медосвидетельствование для проверки на факт опьянения.
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