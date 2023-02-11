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Власти Шри-Ланки передали Турции чай в качестве гуманитарной помощи

Общество
Власти Шри-Ланки передали Турции чай в качестве гуманитарной помощи

Шри-Ланка передала пострадавшей от землетрясения Турции партию цейлонского чая, сообщили в министерстве иностранных дел азиатского государства.

Гуманитарную помощи передали 11 февраля послу Турции в Коломбо, говорится в заявлении ведомства. Объем поставки не уточнялся, пишет издание «Московский комсомолец».

Напомним, мощное землетрясение обрушилось на Турцию рано утром 6 февраля. Число жертв стихийного бедствия достигло почти 22 тыс. человек. Спасательные работы по вызволению выживших из-под завалов продолжаются круглосуточно.
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