Глава Центра исследования БРИКС: единая валюта усилит позиции объединения в сфере финансов

Создание единой валюты стран БРИКС станет важным шагом в усилении практического сотрудничества стран сообщества. Об этом заявил ТАСС глава Центра исследования БРИКС при Фуданьском университете Шэнь И.
По его мнению, такая мера поможет усилить их позиции в глобальной финансовой системе. И в будущем страны БРИКС сумеют вносить более весомый вклад в международную систему финансов.
Действующее доминирование американского доллара сопряжено с рисками, указал эксперт. Как показал мировой кризис 2008-2009 годов, страны-гегемоны способны передавать свои внутренние финансовые кризисы всему миру путем безответственной монетарной политики, объяснил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос введения собственной валюты БРИКС будет изучаться на саммите объединения. Событие состоится в конце лета 2023 года.