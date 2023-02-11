Никита Джигурда встал на защиту Ольги Бузовой и Моргенштерна

Актер и шоумен Никита Джигурда заступился за певицу Ольгу Бузову, рэпера Моргенштерна✱ (признан в России иноагентом) и других молодых артистов. Он не поддержал критику в адрес исполнителей из другого поколения.
Джигурда вспомнил, как однажды услышал от коллег в Доме кино, что Бузова и Моргенштерн якобы все портят. Актер встал на защиту певицы и рэпера.
«Я говорю: «Если вы импотенты, не можете создать яркий, красочный, современный продукт духовный, чего вы их обвиняете?»» — рассказал шоумен Пятому каналу.
По словам Джигурды, он выступает за «молодняк» и против «охоты на ведьм». С творчеством Моргенштерна актер неплохо знаком — он узнал об исполнителе от дочери.
Шоумен добавил, что и сам лет в 20 писал стихи для рэпа, но тогда никто не знал о таком стиле. Сейчас артист открыт сотрудничеству, и молодежь предлагает ему поработать вместе.
Хотя Джигурда открыт новому, он соглашается далеко не на все проекты. Обычно ему предлагают яркую и классную форму, но у текста нет глубины, а он в таком не участвует, пояснил актер.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами