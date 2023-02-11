Мэр Торонто «сбежал» в отставку после того, как был раскрыт его роман с бывшей помощницей

Мэр Торонто Джон Тори принял решение уйти в отставку после того, как стало известно о его романе с бывшей помощницей. Соответствующей информацией поделились корреспонденты The Toronto Star.
По данным газеты, чиновник признался, что состоял с отношениях с одной из своих сотрудниц в период пандемии COVID-19. В это время Тори было 68 лет, а его пассии — 31. Примечательно, что градоначальник при этом более 40 лет находился в браке.
Мэр Торонто добавил, что они с возлюбленной приняли решение завершить отношения в текущем году. Это произошло обоюдно, уточнил он.
Ранее президент США Джо Байден дал понять, что испытывает ревность по отношению к собственной супруге. По его словам, Джилл Байден якобы больше заинтересована в представителях коренных народов, чем в нем.