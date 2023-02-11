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Юристы напомнили об обязанности радиостанций сообщать о признании артиста иноагентом

Общество
Юристы напомнили об обязанности радиостанций сообщать о признании артиста иноагентом

Радиостанции, пускающие в эфир музыкальные композиции артистов-иноагентов, обязаны указывать на статус исполнителей перед воспроизведением песен. Об этом напомнили российские юристы, опрошенные редакцией издания ТАСС.

В частности, на это указал адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, продолжительность аудиопометки с указанием имени и регалий певца должна составлять как минимум 15 секунд.

«Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — добавил эксперт.

Аналогичное замечание сделал адвокат Сергей Жорин. При этом он добавил, что в случае прерывания трека на рекламу ведущий должен вновь сообщить информацию об артисте и рассказать о его внесении в реестр иностранных агентов.

Ранее министерство юстиций России расширило список физических лиц, признанных иноагентами на территории страны. В их числе оказалась рок-исполнительница Земфира✱.

  • ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами
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