Юристы напомнили об обязанности радиостанций сообщать о признании артиста иноагентом

Радиостанции, пускающие в эфир музыкальные композиции артистов-иноагентов, обязаны указывать на статус исполнителей перед воспроизведением песен. Об этом напомнили российские юристы, опрошенные редакцией издания ТАСС.
В частности, на это указал адвокат Сергей Бадамшин. По его словам, продолжительность аудиопометки с указанием имени и регалий певца должна составлять как минимум 15 секунд.
«Перед началом концерта исполнителя, признанного иноагентом, также необходимо сообщить о его статусе», — добавил эксперт.
Аналогичное замечание сделал адвокат Сергей Жорин. При этом он добавил, что в случае прерывания трека на рекламу ведущий должен вновь сообщить информацию об артисте и рассказать о его внесении в реестр иностранных агентов.
Ранее министерство юстиций России расширило список физических лиц, признанных иноагентами на территории страны. В их числе оказалась рок-исполнительница Земфира✱.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами