Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает вступления Украины в Евросоюз через два года, а в НАТО — после окончания спецоперации, передает издание «Страна».
«Есть некоторые пессимисты среди мировых лидеров, которые считают, что для членства в ЕС Украине нужно десять лет. Но они иногда даже боятся нашего духа, нашей энергии. Поэтому мы видим, что мы можем быть в ЕС через два года... я считаю, что после "победы" мы будем в НАТО», — отметил Зеленский.
По большому счету членство Украины в Евросоюзе, ровно как и в НАТО, не интересно ни участникам европейского объединения, ни Североатлантического альянса. Такое мнение выразил политический эксперт Владимир Джаралла во время беседы с корреспондентом ФАН.
«О неадекватности Зеленского говорят открыто, а эти заявления подтверждают такие подозрения. Украина не нужна ЕС, потому что за эти восемь лет, с момента действия соглашения об ассоциативном сотрудничестве, из-за которого и произошел Майдан, они получили от этой страны все, что хотели: рынок сбыта и поставки дешевой рабочей силы. Конечно, главным призом были бы поставки через ее территорию в Россию, но это было пресечено. По-настоящему конкурентные отрасли — космическая, авиастроение, двигателестроение, судостроение, энергетика, могли существовать лишь в кооперации с Россией, для Европы это были конкуренты. Их уничтожили», – считает Джаралла.
Сейчас украинская экономика находится в состоянии «полной разрухи», заметил собеседник ФАН. Речь идет не о ее восстановлении, а строительстве заново. Это имеет смысл делать только для сотрудничества с Россией. Однако есть проблема — кредиты, потраченные за это короткое время странами ЕС на Украину. Многих беспокоит один вопрос: «кто будет возвращать?».
В свою очередь НАТО уничтожила Украину физически, считает Владимир Джаралла. Для стратегов ситуация видится идеальной: «воевать чужими руками, ослабляя Россию». Правда, их ожидания не совпали с реальностью, ведь Россия неожиданно выстояла и набирается сил, строя новый мир.
«Украина же воюет "до последнего украинца" уже НАТОвским вооружением, став натурным полигоном. То, что останется после окончания, их не интересует. Более того, окончание для экспертов очевидно: победа России, переформатирование территории бывшей Украины, новая реальность мира. Но это будет потом, а пока, увидев ослабление поддержки, усталость от этой темы, экономические трудности, Европа организовывает то, что умеет лучше всего – солидное шоу с улыбками и аплодисментами. В рамках его можно и послушать неадекватного и неряшливого человечка, играющего свою роль в их страшном спектакле», – заключил политический эксперт.
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