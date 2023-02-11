«Получили все, что хотели»: эксперт Джаралла объяснил, почему Украину не примут в НАТО и ЕС

Сейчас украинская экономика находится в состоянии «полной разрухи», заметил собеседник ФАН. Речь идет не о ее восстановлении, а строительстве заново. Это имеет смысл делать только для сотрудничества с Россией. Однако есть проблема — кредиты, потраченные за это короткое время странами ЕС на Украину. Многих беспокоит один вопрос: «кто будет возвращать?».