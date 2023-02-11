Испания запретила вход в порт танкеру из-за перегрузки дизеля с бывшего российского судна

Минтранс Испании посчитал, что дизель на борту Maersk Magellan загружен путем перевалки с судна Nobel, которое ранее являлось российским. На этом основании танкер не пустили в порт Таррагона.
Судну Maersk Magellan под флагом Сингапура запрещено заходить в порт для разгрузки дизельного топлива, потому что перевозимый им груз, происходит с танкера Nobel под камерунским флагом, однако до 1 июля 2022 года он ходил под российским флагом, говорится на сайте министерства транспорта, мобильности и городского развития.
Как утверждает ведомство, дизельное топливо попало на Magellan путем перевалки с танкера Elephant, произведенной вблизи Гибралтарского пролива. На Elephant груз закачан с судна Nobel, свидетельствует сертификат о происхождении товара.