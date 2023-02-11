Российская теннисистка Потапова пробилась в финал турнира в Линце

Анастасия Потапова в трех сетах обыграла чешскую теннисистку Маркету Вондроушову в полуфинале турнира категории WTA-250 в Линце. Встреча, продолжительность которой составила 2 часа 13 минут, завершилась со счетом 6:1, 6:7 (4:7), 6:3 в пользу россиянки. За три сета Потаповой удалось один раз подать навылет и реализовать шесть брейк-пойнтов из 15.