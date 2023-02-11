«Опасное заболевание»: депутат Милонов сравнил русофобию на Украине с бешенством

Русофобию на Украине можно сравнить с бешенством, проявляющимся в виде духовного и нравственного заболевания. Таким мнением с редакцией ФАН поделился депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.
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«Я бы сравнил русофобию, которой больны сейчас на Украине, с бешенством. Вот был человек нормальный, покусала бешеная собака, и он стал ненормальным. К сожалению, эта инфекция бывает не только биологического свойства, но и нравственного, духовного, потому что они, конечно, находятся в абсолютно зараженной атмосфере. И в этой зараженной атмосфере сами становятся носителями этого опасного заболевания», — отметил эксперт.
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«Очень важно, чтобы мы помнили: вне зависимости от профиля его лица, на кого похож, что для нас это уже не русский человек. Русский человек не может такого совершить. Русский — это слишком большое звание, чтобы давать его просто по национальности», — подчеркнул Милонов.
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