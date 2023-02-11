Журналист Мардан рассказал, почему РФ сдержанно отреагировала на детали взрывов «СП»

Эксперт прокомментировал статью лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша об инциденте на «СП». Россия сдержанно отреагировала на то, что ответственными за взрывы назвали США и Норвегию. Мардан узнал, почему Москва не выступила с открытыми обвинениями в адрес Вашингтона после выхода статьи.