Журналист Мардан рассказал, почему РФ сдержанно отреагировала на детали взрывов «СП»

Открытое обвинение США во взрывах «Северных потоков» приведет к серьезным последствиям. Такое заявление сделал журналист Сергей Мардан.
Эксперт прокомментировал статью лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша об инциденте на «СП». Россия сдержанно отреагировала на то, что ответственными за взрывы назвали США и Норвегию. Мардан узнал, почему Москва не выступила с открытыми обвинениями в адрес Вашингтона после выхода статьи.
«Что закрутится, что изменится? Посмотрите на комментарии, которые дали российские официальные лица. Они такие, мягко говоря, обтекаемые. Назначать Америку виноватой никто не будет, потому что официально назначить США ответственными за подрыв – это значит автоматически объявить им войну в юридическом смысле. Поэтому это все остается темой для журналистского и политического междусобойчика. Нам интересно об этом поговорить – да, написано блестяще, очень интересно», — говорится в комментарии журналиста.
Взрывы на трубопроводах произошли в сентябре 2022 года. Утечки нашли в экономической зоне Дании.