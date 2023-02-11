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Британцы обратились к Зеленскому после предупреждения России о помощи Украине

Политика
Британцы обратились к Зеленскому после предупреждения России о помощи Украине

Великобритания уже предоставила Украине достаточно оружия. Такое мнение выразили читатели газеты Daily Mail.

Пользователи отреагировали на предупреждение со стороны России в вопросе оказания помощи Киеву. Москва намерена ответить Лондону в случае недружественных шагов, в том числе поставки боевых самолетов.

Сообщение вызвало бурное обсуждение. Комментаторы выразили мнение, что Великобритания вообще не имеет отношения к конфликту.

«Зеленский, сколько денег и оружия ты еще хочешь? Ты думаешь, наши улицы вымощены золотом?» – возмутился один из комментаторов.
«Если мы предоставим истребители, значит, мы вступили в войну. Рискованное дело», – забеспокоился другой читатель.
«Ради бога, (премьер-министр Риши. — Прим. ФАН) Сунак. Ты пытаешься нас всех убить?» – задались вопросом британцы.

Ранее бывший британский парламентарий Мэттью Пэррис выступил с неожиданным предложением. По его словам, Запад должен стать третьей стороной на переговорах России и Украины.
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