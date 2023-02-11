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Израильтянина арестовали за раздачу документов вымышленного королевства «Яшар-Эль»

Происшествия
Израильтянина арестовали за раздачу документов вымышленного королевства «Яшар-Эль»

Сотрудники полиции арестовали в Израиле создателя вымышленного королевства «Яшар-Эль». Злоумышленник выступил в Сети с заявлением о том, что «распустил» правительство страны. Затем он начал выдавать документы придуманного государства, сообщило издание Times of Israel.

Подследственный открыл консульство «королевства» в своей квартире. Желающие могли получить даже автомобильные номера «Яшар-Эль». Один из владельцев даже убедил потом полицейского, который остановил его авто, что номерные знаки являются подлинными.
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