Израильтянина арестовали за раздачу документов вымышленного королевства «Яшар-Эль»

Сотрудники полиции арестовали в Израиле создателя вымышленного королевства «Яшар-Эль». Злоумышленник выступил в Сети с заявлением о том, что «распустил» правительство страны. Затем он начал выдавать документы придуманного государства, сообщило издание Times of Israel.
Подследственный открыл консульство «королевства» в своей квартире. Желающие могли получить даже автомобильные номера «Яшар-Эль». Один из владельцев даже убедил потом полицейского, который остановил его авто, что номерные знаки являются подлинными.