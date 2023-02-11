55-летняя Карла Бруни появилась на фестивале в Сан-Ремо в бархатном комбинезоне с декольте

Бруни не оставляет работу модели, несмотря на возраст. Так, в прошлом году она поучаствовала в показе Tod's на Неделе моды в Милане. Жена Саркози вышла на подиум вместе с Наоми Кэмпбелл. После этого певица сфотографировалась топлес для обложки журнала Elle.