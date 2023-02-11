55-летняя Карла Бруни появилась на фестивале в Сан-Ремо в бархатном комбинезоне с декольте

Супермодель и певица Карла Бруни появилась в экстравагантном наряде на фестивале в Сан-Ремо. Жена бывшего президента Франции Николя Саркози вышла на сцену в бархатном комбинезоне с глубоким декольте.
Бруни выбрала для мероприятия в театре Ariston наряд люксового бренда Versace. Бывшая первая леди Франции подчеркнула талию ремнем с пряжкой в виде головы Медузы Горгоны, ставшей отличительным знаком модного дома.
Образ 55-летней модели дополнило колье Bvlgari. Сверкающее украшение в виде змеи привлекло дополнительное внимание к декольте певицы.
Бруни не оставляет работу модели, несмотря на возраст. Так, в прошлом году она поучаствовала в показе Tod's на Неделе моды в Милане. Жена Саркози вышла на подиум вместе с Наоми Кэмпбелл. После этого певица сфотографировалась топлес для обложки журнала Elle.