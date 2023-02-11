Аскаров рассмешил болельщиков, отпраздновав победу «Милуоки Адмиралс» жимом ворот от груди

Российский вратарь Ярослав Аскаров, в текущем сезоне выступающий за клуб «Милуоки Адмиралс», шокировал болельщиков необычным празднованием победы в матче против «Рокфорда». Встреча состоялась в субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.