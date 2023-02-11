Аскаров рассмешил болельщиков, отпраздновав победу «Милуоки Адмиралс» жимом ворот от груди

Российский вратарь Ярослав Аскаров, в текущем сезоне выступающий за клуб «Милуоки Адмиралс», шокировал болельщиков необычным празднованием победы в матче против «Рокфорда». Встреча состоялась в субботу, 11 февраля, в рамках регулярного чемпионата Американской хоккейной лиги.
Игра завершилась серией послематчевых буллитов. В результате представители штата Висконсин обыграли соперников со счетом 2:1.
Аскаров, в свою очередь, рассмешил фанатов уникальной праздничной церемонией. После финального свистка российский голкипер перевернул ворота и прямо на льду продемонстрировал жим лежа от груди.
В американских социальных сетях соответствующий ролик набрал тысячи отметок «нравится». При этом болельщики назвали вратаря, отразившего 45 ударов «Рокфорда», главной звездой матча.
Ранее в московском Музее хоккея открылась фотовыставка, посвященная юбилею двукратного олимпийского чемпиона Бориса Майорова. В субботу советскому нападающему исполнилось 85 лет.