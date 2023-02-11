Эксперт Григорьев: экономическая нестабильность делает вложения в золото перспективными

По его словам, интерес к золоту объясняется достаточно просто. События прошлого года дестабилизировали финансовый рынок России, что вызвало у большей части населения ощущение экономической неопределенности. Имея свободные деньги, граждане начали искать надежный инструмент их сохранения. При этом стоимость золота в марте феноменально подскочила до 7 тысяч рублей, напомнил финансовый эксперт.