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Эксперт Григорьев: экономическая нестабильность делает вложения в золото перспективными

Экономика
Эксперт Григорьев: экономическая нестабильность делает вложения в золото перспективными

Инвестиции в золото остаются одним из самых перспективных видов вложений. Особенно они актуальны в период экономической нестабильности, отметил разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук Владимир Григорьев.

По его словам, интерес к золоту объясняется достаточно просто. События прошлого года дестабилизировали финансовый рынок России, что вызвало у большей части населения ощущение экономической неопределенности. Имея свободные деньги, граждане начали искать надежный инструмент их сохранения. При этом стоимость золота в марте феноменально подскочила до 7 тысяч рублей, напомнил финансовый эксперт.

Поскольку рассчитывать на окончание экономической нестабильности ни в России, ни на Западе не приходится в ближайшее время, золото будет оставаться перспективной инвестицией, уверен Григорьев.
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