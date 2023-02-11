Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

Пьяный водитель спровоцировал ДТП с пострадавшими в Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД. Авария произошла на проспекте Гагарина, недалеко от площади Лядова.
По данным правоохранителей, 37-летний водитель иномарки Mazda выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль «Лада Гранта». В результате столкновения пострадали два человека из отечественной легковушки: 56-летний водитель и 26-летняя пассажирка. Их доставили в больницу имени Семашко.
Инспекторы ГИБДД установили, что виновник происшествия был в состоянии алкогольного опьянения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.