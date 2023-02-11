Два человека пострадали в ДТП с пьяным водителем на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде

По данным правоохранителей, 37-летний водитель иномарки Mazda выехал на полосу встречного движения, где в этот момент двигался автомобиль «Лада Гранта». В результате столкновения пострадали два человека из отечественной легковушки: 56-летний водитель и 26-летняя пассажирка. Их доставили в больницу имени Семашко.