Ливан намерен оказывать помощь Сирии вне зависимости от американских санкций

Хадж Хасан также отметил, что визит ливанской министерской делегации в Дамаск открыл новые возможности для сотрудничества с Сирией. Он ознаменовал важный шаг на пути к предоставлению гуманитарной помощи, и министр надеется, что взаимодействие распространится на сферы политики и безопасности.