Ливан намерен оказывать помощь Сирии вне зависимости от американских санкций

Ближневосточная страна принимает участие в ликвидации последствий землетрясения в соседнем государстве несмотря на собственное тяжелое экономическое положение.
Бейрут, 11 февраля. Министр сельского хозяйства Ливана Аббас Хадж Хасан заявил, что санкции, введенные Соединенными Штатами в отношении Сирийской Арабской Республики (САР), не помешают попыткам республики оказать гуманитарную помощь своему соседу.
«Мы осведомлены об "Акте Цезаря" и его положениях, и это не помешает нам оказывать поддержку Сирии», — сказал он.
Чиновник отметил, что гуманитарное сотрудничество не должно быть ограничено. Он призвал все государства содействовать созданию моста поддержки для оказания помощи пострадавшей от землетрясения стране.
Хадж Хасан также отметил, что визит ливанской министерской делегации в Дамаск открыл новые возможности для сотрудничества с Сирией. Он ознаменовал важный шаг на пути к предоставлению гуманитарной помощи, и министр надеется, что взаимодействие распространится на сферы политики и безопасности.
Ливанская министерская делегация посетила Дамаск в 8 февраля, чтобы обсудить с сирийскими официальными лицами дополнительную возможную помощь в ликвидации последствий землетрясения. Днем ранее группа сотрудников экстренных служб отправилась в САР из Бейрута для оказания содействия в спасательных мероприятиях.
Кроме того, министр общественных работ и транспорта Ливана Али Хамие сообщил, что республика открыла свое воздушное пространство и морские объекты для возможности транспортировки гуманитарных грузов в Сирию через собственную территорию.