Официальный Белград планирует реализовать антироссийские ограничения. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.
По его словам, республика пойдет на такой шаг из-за «сильного давления» со стороны коллективного Запада. В этом сербский лидер признался обозревателям Argumenti.
«Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», — дал понять журналистам Вучич.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия дорожит сложившимися с Сербией отношениями, которые отличаются «глубокими историческими корнями». Он выразил надежду, что развитие контактов двух стран будет идти «по восходящей».