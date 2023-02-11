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Глава Сербии Вучич предупредил о скором введении санкций против России

Политика
Глава Сербии Вучич предупредил о скором введении санкций против России

Официальный Белград планирует реализовать антироссийские ограничения. С таким заявлением выступил президент Сербии Александр Вучич.

По его словам, республика пойдет на такой шаг из-за «сильного давления» со стороны коллективного Запада. В этом сербский лидер признался обозревателям Argumenti.

«Момент, когда Белград будет вынужден сделать это, скоро наступит», — дал понять журналистам Вучич.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Россия дорожит сложившимися с Сербией отношениями, которые отличаются «глубокими историческими корнями». Он выразил надежду, что развитие контактов двух стран будет идти «по восходящей».
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