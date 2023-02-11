Раненая собака-спасатель вытащила пять человек из-под завалов в Турции

Животное изрезало конечности об осколки в развалинах во время поисков пострадавших после землетрясения. После обработки и перевязки ран пес не остался в стороне и продолжил помогать искать выживших. Лапы собаки пришлось замотать бинтами и скотчем, пишет «Известия».