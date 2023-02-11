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Омский «Авангард» одержал волевую победу над СКА в матче КХЛ

Спорт
Омский «Авангард» одержал волевую победу над СКА в матче КХЛ

«Авангард» нанес поражение петербургскому СКА в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Омский «Авангард» четырежды отыгрался в матче регулярного чемпионата КХЛ против СКА и вырвал победу. Встреча, которая проходила на стадионе «G-Drive Арена», завершилась со счетом 5:4 в пользу хозяев, информирует «Вечерняя Москва». Победу «Авангарду» принес бросок Алекса Бродхерста на 56-й минуте игры.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ омский клуб на своем льду встретится с минским «Динамо». СКА в гостях сыграет с «Барысом». Обе встречи пройдут 13 февраля. Действующим обладателем Кубка Гагарина является столичный ЦСКА.
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