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Эксперт Мосолов указал на выросшее доверие россиян к местным производителям

Экономика
Эксперт Мосолов указал на выросшее доверие россиян к местным производителям

Российские производители активно завоевывают свою аудиторию на фоне ухода западных брендов из страны. За последний год россияне стали больше доверять местным маркам, отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Роман Мосолов, глава департамента бизнес-аналитиков из компании Moneyplace.

По его словам, отечественные компании провели большую работу и не останавливаются на достигнутом. Для них это возможность заявить о себе и развиваться.

При этом зарубежные производители, ушедшие из страны, лишились целого рынка. И их конкуренты из других государств успешно заняли освободившиеся ниши. Например, потребителям в России уже полюбилась одежда, завезенная из Турции, рассказал эксперт.
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