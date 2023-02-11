Эксперт Мосолов указал на выросшее доверие россиян к местным производителям

Российские производители активно завоевывают свою аудиторию на фоне ухода западных брендов из страны. За последний год россияне стали больше доверять местным маркам, отметил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» Роман Мосолов, глава департамента бизнес-аналитиков из компании Moneyplace.
По его словам, отечественные компании провели большую работу и не останавливаются на достигнутом. Для них это возможность заявить о себе и развиваться.
При этом зарубежные производители, ушедшие из страны, лишились целого рынка. И их конкуренты из других государств успешно заняли освободившиеся ниши. Например, потребителям в России уже полюбилась одежда, завезенная из Турции, рассказал эксперт.