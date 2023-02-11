Донецкие медики успешно удалили застрявший в позвоночнике подростка осколок снаряда ВСУ

Данил Шарапов получил травму во время обстрела ВСУ. Осколок снаряда попал в область позвоночника. Хирурги удалили его с помощью нового эндоскопического оборудования. Такую операцию в Республиканском травматологическом центре провели впервые.
Позвоночник — крайне опасная область попадания осколка снаряда. Данил мог остаться инвалидом, если бы не талант и усилия врачей.
«Один из осколков зашел со стороны лопатки и фактически остановился на уровне первого грудного позвонка, достаточно глубоко. Буквально полтора-два сантиметра – он бы мог повредить спинномозговой канал и спинной мозг, который там проходит. И высока вероятность, что ребенок мог бы остаться частично либо полностью парализован», — объяснил Евгений Жилицын, заведующий детским отделением РТЦ.
Решение провести операцию с применением нового эндоскопического оборудования было принято совместно с московскими специалистами. Преимущество метода состоит в том, что для того, чтобы извлечь инородное тело, нет необходимости делать дополнительные разрезы, повреждающие мягкие ткани. Благодаря этому сокращается время на постоперационное восстановление пациента.
«Удалось эндоскопически через раневой канал пройти и удалить осколок, дополнительных никаких разрезов не проводилось. Осколок большой удален. Ребенок уже на следующий день абсолютно адекватно самостоятельно может перемещаться, никаких нарушений нет, состояние удовлетворительное. Сейчас только ожидаем, чтобы рана окончательно зажила, и после этого ребенок может считать себя здоровым», — рассказал директор РТЦ Андрей Боряк.