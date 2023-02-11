Донецкие медики успешно удалили застрявший в позвоночнике подростка осколок снаряда ВСУ

Решение провести операцию с применением нового эндоскопического оборудования было принято совместно с московскими специалистами. Преимущество метода состоит в том, что для того, чтобы извлечь инородное тело, нет необходимости делать дополнительные разрезы, повреждающие мягкие ткани. Благодаря этому сокращается время на постоперационное восстановление пациента.