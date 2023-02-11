Разведенную Эмили Ратаковски вновь увидели на свидании с комиком Эриком Андре

На этот раз Ратаковски прогулялась с комиком по Нью-Йорку. Модель оделась на свидание в полосатый кроп-топ, кожаную куртку и черные брюки со стрелками. Образ знаменитости дополнили классические кеды Converse, темные очки и колье.