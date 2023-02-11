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Разведенную Эмили Ратаковски вновь увидели на свидании с комиком Эриком Андре

Шоу-бизнес
Разведенную Эмили Ратаковски вновь увидели на свидании с комиком Эриком Андре

Модель Эмили Ратаковски снова заметили в компании комика Эрика Андре. Пару сфотографировали папарацци во время свидания.

Разведенную звезду подиумов видели с Андре в начале года. Именно тогда пару и заподозрили в романе.

На этот раз Ратаковски прогулялась с комиком по Нью-Йорку. Модель оделась на свидание в полосатый кроп-топ, кожаную куртку и черные брюки со стрелками. Образ знаменитости дополнили классические кеды Converse, темные очки и колье.

Андре отдал предпочтение спортивному стилю. Комик выбрал худи с капюшоном, джоггеры и яркие кроссовки. На фото, опубликованных Daily Mail, Ратаковски и ее спутник улыбаются.

Напомним, модель была замужем за Себастьяном Бир-Макклардом. Звезда подиумов родила от него сына весной 2021 года. Прошлым летом Ратаковски развелась с супругом из-за его измен.
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