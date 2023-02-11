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Растерзанное собаками тело мужчины обнаружили рядом с жилым домом в Астрахани

Происшествия
Растерзанное собаками тело мужчины обнаружили рядом с жилым домом в Астрахани

Обезображенный труп мужчины обнаружили в Кировском районе Астрахани. Предположительно, бездомные собаки обглодали тело уже после наступления смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел на улице Зеленая. Человеческие останки были найдены работниками металлоприемки в 35 метрах от жилого многоквартирного дома. По информации ведомства, мертвый мужчина несколько дней пролежал на пустыре.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти. Выясняется личность погибшего. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.
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