Растерзанное собаками тело мужчины обнаружили рядом с жилым домом в Астрахани

Обезображенный труп мужчины обнаружили в Кировском районе Астрахани. Предположительно, бездомные собаки обглодали тело уже после наступления смерти. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел на улице Зеленая. Человеческие останки были найдены работниками металлоприемки в 35 метрах от жилого многоквартирного дома. По информации ведомства, мертвый мужчина несколько дней пролежал на пустыре.
Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая поможет установить точную причину смерти. Выясняется личность погибшего. По результатам проверки примут соответствующее процессуальное решение.