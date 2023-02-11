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Офицер ВС США Риттер обвинил Вашингтон в военных преступлениях в Донбассе

Армия
Офицер ВС США Риттер обвинил Вашингтон в военных преступлениях в Донбассе

Правительство Соединенных Штатов напрямую замешано в военных преступлениях на Украине и в Донбассе. Такое заявление сделал отставной офицер разведки морской пехоты ВС США Скотт Риттер.

По словам Риттера, именно американское руководство координирует действия украинских националистов в Донбассе, выбирая очередную цель для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставленных киевскому режиму.

Эти установки используются для регулярных обстрелов гражданской инфраструктуры, школ, больниц и детских садов в Донецкой и Луганской народных республиках, что само по себе является военным преступлением, подчеркнул офицер.
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