Российский боец MMA Минеев опубликовал новое фото из зоны спецоперации

Чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Владимир Минеев вышел на связь после прибытия в зону спецоперации. В своем Telegram-канале спортсмен опубликовал свежую фотографию с места событий.
На снимке российский боец ММА запечатлен в полном обмундировании и с автоматом в руках. Также в кадр попал его товарищ по оружию, личность которого Минеев сохранил в тайне.
«Я вернулся в прежнюю, непростую, но интересную среду. Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков», — подписал Минеев.
Он добавил, что находится в хорошем расположении духа и постепенно «втягивается» в происходящее. Также чемпион мира пообещал время от времени рассказывать подписчикам «о себе и среде».
В конце сентября Владимир Минеев получил повестку из военкомата в рамках частичной мобилизации. При этом он заявил, что не собирается бегать от призыва.