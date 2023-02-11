Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Российский боец MMA Минеев опубликовал новое фото из зоны спецоперации

Общество
Российский боец MMA Минеев опубликовал новое фото из зоны спецоперации

Чемпион мира по профессиональному кикбоксингу Владимир Минеев вышел на связь после прибытия в зону спецоперации. В своем Telegram-канале спортсмен опубликовал свежую фотографию с места событий.

На снимке российский боец ММА запечатлен в полном обмундировании и с автоматом в руках. Также в кадр попал его товарищ по оружию, личность которого Минеев сохранил в тайне.

Российский боец MMA Минеев опубликовал новое фото из зоны спецоперации
«Я вернулся в прежнюю, непростую, но интересную среду. Нахожусь среди профессионалов своего дела и просто настоящих мужиков», — подписал Минеев.

Он добавил, что находится в хорошем расположении духа и постепенно «втягивается» в происходящее. Также чемпион мира пообещал время от времени рассказывать подписчикам «о себе и среде».

В конце сентября Владимир Минеев получил повестку из военкомата в рамках частичной мобилизации. При этом он заявил, что не собирается бегать от призыва.
минеев спецоперация фото Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду