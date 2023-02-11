Миллионы иранцев вышли поддержать власть в честь годовщины Исламской революции

11 февраля — последний и ключевой день празднования 44-й годовщины Исламской революции в Иране. Сегодня в столице проходит многомиллионное шествие. Маршрут символичный: через площадь Имама Хусейна к площади Революции и до площади Свободы.
Как говорят некоторые иранцы, именно так все и произошло в далеком 1979-м. Сначала религиозные жители Ирана прогнали шаха и всех, кто на него работал, а затем привели страну к свободе от внешнего давления.
Вид с крыши муниципалитета девятого района Тегерана в этот день можно считать лучшим доказательством того, что народ в Иране все еще чтит идеалы Исламской революции и поддерживает Верховного лидера Али Хаменеи. Это не значит, что среди миллионов иранцев, выдвинувшихся сегодня к башне Азади, нет тех, кто еще вчера протестовал против коррупции и повышения цен. Вот только протест освещали все западные СМИ, а на сегодняшнем мероприятии иностранных журналистов можно пересчитать по пальцам.
Один из них — специальный корреспондент международной редакции ФАН Аббас Джума.
Имам прибыл
К шести часам утра 1 февраля 1979 года улицы Тегерана были полны людей. Прямо как сегодня. Только стремились все не к известной башне, а к аэропорту. Ведь в этот день в победивший шахский режим Тегеран прилетел идеолог и лидер Исламской революции аятолла Рухолла Хомейни.
Несмотря на то что 14 лет он находился в изгнании за пределами страны, его проповеди, записанные на кассеты и ввезенные в Иран контрабандными путями, буквально захватили умы миллионов граждан. Результатом стала революция, которую иранцы иногда называют «кассетной».
С тех пор Рухолла Хомейни, а затем и его преемник Али Хаменеи последовательно меняли жизнь страны, адаптируя все под нормы исламской этики.
Однако развивалось не только религиозное образование, но и светское, и наука с медициной, и военная промышленность. Была реформирована армия, иранцы всерьез занялись высокими технологиями.
Все это помогло Исламской Республике, окунувшись в религию, избежать судьбы Афганистана и стать ведущей по многим направлениям региональной державой.
Демократия в Иране причудливым образом переплетена с властью аятолл. Законы опираются на конституцию и шариат.
Сегодня можно с уверенностью сказать, что, несмотря на экономические проблемы, Иран не только выжил под санкциями, но и стал гораздо крепче по сравнению с шахским периодом.
Отношение к России
Во время моей последней поездки в Тегеран полгода назад большинство иранцев, с которыми я заводил разговор о российской СВО, выступали в поддержку Украины. Речь идет, разумеется, об обывателе, в то время как политологи и политики, с которыми я встречался, однозначно желали победы России. Тогда я сделал вывод, что среднестатистический иранец просто «промыт» западными СМИ, которые тут мониторят куда охотнее, чем российские.
Сегодня на площади я не нашел никого, кто бы не поддержал Россию.
«Передавайте привет Путину!», — прокричал на ломаном английском парнишка в арафатке и с фотографией генерала Касема Сулеймани, убитого американцами в Ираке в 2020-м.
«Победите как можно больше натовцев!», — продолжил он уже на фарси.
То ли за полгода так поменялось мнение простых иранцев о происходящем на Украине, то ли это другая публика, более консервативная и религиозная. Как бы там ни было, иранцы солидарны со своим лидером, а он выступил в поддержку Москвы. И им этого достаточно.