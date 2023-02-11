Миллионы иранцев вышли поддержать власть в честь годовщины Исламской революции

Вид с крыши муниципалитета девятого района Тегерана в этот день можно считать лучшим доказательством того, что народ в Иране все еще чтит идеалы Исламской революции и поддерживает Верховного лидера Али Хаменеи. Это не значит, что среди миллионов иранцев, выдвинувшихся сегодня к башне Азади, нет тех, кто еще вчера протестовал против коррупции и повышения цен. Вот только протест освещали все западные СМИ, а на сегодняшнем мероприятии иностранных журналистов можно пересчитать по пальцам.