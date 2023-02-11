Участники форума «Просто Капитал» обсудили развитие бизнеса в новых экономических реалиях

Представители власти, банковского сообщества и предпринимательства обсудили на практической конференции «Экономическая независимость как фактор государственного суверенитета» пути дальнейшего развития бизнеса в новых экономических условиях. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ПСБ.
Участники события изучили, как менялся подход стратегических предприятий к обеспечению экономической безопасности и как удержать баланс между защитой государства от внешних шоков и сохранением позиций местного бизнеса на внешних рынках. Также был поднят вопрос, какую роль в обеспечении технологического суверенитета России играют быстрорастущие технологические фирмы, а также иные темы.
Мероприятие проходило в Москве с 9 по 11 февраля в рамках форума по финансовой грамотности «Просто Капитал», организованного ПСБ.