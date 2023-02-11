Участники форума «Просто Капитал» обсудили развитие бизнеса в новых экономических реалиях

Участники события изучили, как менялся подход стратегических предприятий к обеспечению экономической безопасности и как удержать баланс между защитой государства от внешних шоков и сохранением позиций местного бизнеса на внешних рынках. Также был поднят вопрос, какую роль в обеспечении технологического суверенитета России играют быстрорастущие технологические фирмы, а также иные темы.