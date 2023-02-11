Политолог Кошкин предрек скорую «дележку пирога» между Россией и Западом без Украины

Призыв британского политика Мэттью Пэрриса об участии Запада в мирных переговорах между Россией и Украиной свидетельствует о скором начале «дележки пирога», заявил политолог Андрей Кошкин.
В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что диалог между Москвой и Киевом определенно нужен. Однако если Запад получит право голоса, то эти переговоры будет вести не украинский президент Владимир Зеленский, а лидеры Евросоюза и США.
«"Делить пирог" хотят без Украины, так как страна – марионеточная, как и ее президент», — подчеркнул Андрей Кошкин.
Ранее сообщалось, что Мэттью Пэррис призвал Запад поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и принять участие в переговорах с Россией.