Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Политолог Кошкин предрек скорую «дележку пирога» между Россией и Западом без Украины

Политика
Политолог Кошкин предрек скорую «дележку пирога» между Россией и Западом без Украины

Призыв британского политика Мэттью Пэрриса об участии Запада в мирных переговорах между Россией и Украиной свидетельствует о скором начале «дележки пирога», заявил политолог Андрей Кошкин.

В беседе с «Известиями» эксперт отметил, что диалог между Москвой и Киевом определенно нужен. Однако если Запад получит право голоса, то эти переговоры будет вести не украинский президент Владимир Зеленский, а лидеры Евросоюза и США.

«"Делить пирог" хотят без Украины, так как страна – марионеточная, как и ее президент», — подчеркнул Андрей Кошкин.

Ранее сообщалось, что Мэттью Пэррис призвал Запад поспособствовать урегулированию конфликта на Украине и принять участие в переговорах с Россией.
запад Украина переговоры киев кошкин
Военкоры ФАН
Лучшие в аду