Руководство военного ведомств США совершило крупную и опасную ошибку, недооценивая боеспособность и стойкость российской армии на Украине. Об этом заявил бывший командующий сухопутными войсками ВС Польши Вальдемар Скшипчак.
Он предупредил журналистов издания wPolityce, что ВС РФ накопили мощные резервы, большое количество оружия и боеприпасов, и готовы к решительному удару по подразделениям ВСУ. Пересказ ключевых тезисов публикации предоставлен «ПолитРоссией».
«Русские готовят наступление и собрали столько войск, что имеют превосходство над украинской стороной. Россияне сегодня имеют преимущество в три раза», – сообщил польский генерал.
Скшипчак подчеркнул, что все заявления Пентагона о скверной подготовке и плохом вооружении российской армии являются недостоверными. Украинские силы несут огромные потери в живой силе и боевой технике и вынужденно отступают на целом ряде направлений. Успехи ВС РФ очевидны и развиваются по нарастающему треку, резюмировал спикер.