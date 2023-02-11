Польский генерал Скшипчак: Пентагон явно недооценил боеспособность ВС РФ на Украине

Скшипчак подчеркнул, что все заявления Пентагона о скверной подготовке и плохом вооружении российской армии являются недостоверными. Украинские силы несут огромные потери в живой силе и боевой технике и вынужденно отступают на целом ряде направлений. Успехи ВС РФ очевидны и развиваются по нарастающему треку, резюмировал спикер.