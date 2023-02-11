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McDonald’s уберет установленный у британского крематория постер с рекламой McCrispy

Общество
McDonald’s уберет установленный у британского крематория постер с рекламой McCrispy

Компания McDonald’s уберет рекламный постер McCrispy, установленный неподалеку от крематория в Великобритании.

Соответствующее решение было принято после жалоб жителей города Труро в Корнуолле. Граждане назвали баннер «безвкусным». Также появились слухи, что на месте этого постера у крематория разместят рекламу воппера на гриле от Burger King, но сплетни не подтвердились, пишет Daily Mail.

Одна из жительниц Британии, у которой в 2022 году была кремирована свекровь, отметила, что некоторые скорбящие члены семьи не захотят видеть подобную рекламу во время посещения учреждения.
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