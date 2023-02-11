McDonald’s уберет установленный у британского крематория постер с рекламой McCrispy

Соответствующее решение было принято после жалоб жителей города Труро в Корнуолле. Граждане назвали баннер «безвкусным». Также появились слухи, что на месте этого постера у крематория разместят рекламу воппера на гриле от Burger King, но сплетни не подтвердились, пишет Daily Mail.