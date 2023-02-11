Не могу. Не хочу. Не буду: кто из депутатов отказался обсуждать запрет чиновникам шиковать

Однако, некоторые парламентарии предпочли не обсуждать эту тему. Так, пресс-секретарь депутата Государственной думы Евгения Москвичева, узнав суть вопроса, с которым журналист ФАН хочет обратиться к ее руководителю, сперва удивилась. Затем собеседница заявила, что народный избранник не будет общаться по озвученной теме. На вопрос, почему депутат не хочет обсудить волнующий общественность момент, она не дала ответа и повесила трубку.