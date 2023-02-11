Не могу. Не хочу. Не буду: кто из депутатов отказался обсуждать запрет чиновникам шиковать

Многие народные избранники отмечают, что невнимательное отношение государственных служащих к их моральному облику может вызвать серьезные последствия в условиях СВО. Впрочем, некоторые депутаты Госдумы предпочитают уйти от обсуждения этого вопроса.
В Сети большую популярность получила инициатива бизнесмена Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать за границу на отдых в период проведение СВО. Отмечается, что подобные шаги государственных служащих могут деморализовать и расколоть российское общество.
В желании узнать позицию депутатов Госдумы по этой идее корреспондент ФАН связался с рядом парламентариев. Абсолютное большинство из них активно выступили в поддержку подобной инициативы. Они отмечают, что в нынешних непростых условиях чиновникам следует воздержаться от необдуманных поступков. Более того, поездки за рубеж могут попросту оказаться опасными из-за провокаций западных или украинских спецслужб.
Однако, некоторые парламентарии предпочли не обсуждать эту тему. Так, пресс-секретарь депутата Государственной думы Евгения Москвичева, узнав суть вопроса, с которым журналист ФАН хочет обратиться к ее руководителю, сперва удивилась. Затем собеседница заявила, что народный избранник не будет общаться по озвученной теме. На вопрос, почему депутат не хочет обсудить волнующий общественность момент, она не дала ответа и повесила трубку.
Не проявил интереса к насущной для российского общества проблеме и депутат Госдумы Владимир Сенин. Он заявил Федеральному агентству новостей, что предпочитает не давать комментариев в разговоре по телефону.
В свою очередь помощница народной избранницы Ольги Тимофеевой заверила, что свяжется со своим руководителем по озвученному вопросу. Однако, спустя некоторое время она снова вышла на связь и сообщила, что парламентарий готова дать комментарий по другим темам, но только не по этой.
Ранее депутат Госдумы Максим Иванов в беседе с ФАН поддержал инициативу предпринимателя Евгения Пригожина запретить чиновникам выезжать на отдых за границу в период СВО. По словам собеседника, в России хватает прекрасных мест, где можно провести отпуск.