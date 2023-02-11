Сотрудница подстроила ограбление салона сотовой связи в Подмосковье из-за недостачи

Сотрудники полиции быстро раскрыли грабеж в подмосковном городе Талдом. Преступление оказалось инсценировкой, сообщил Telegram-канал Shot.
Сотрудница салона связи рассказала полиции, что перед закрытием в помещение ворвался злоумышленник в черной куртке и маске на лице. Он пригрозил ножом заявительнице и украл конверт, в котором якобы лежали 164 тысячи рублей.
Стражи порядка посмотрели записи с камер наблюдения и допросили кассиршу. Они выяснили, что в салоне была недостача. Девушка решила избежать проблем и попросила мужа сыграть роль налетчика. Конверт, который он забрал, был пустым.