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Сотрудница подстроила ограбление салона сотовой связи в Подмосковье из-за недостачи

Происшествия
Сотрудница подстроила ограбление салона сотовой связи в Подмосковье из-за недостачи

Сотрудники полиции быстро раскрыли грабеж в подмосковном городе Талдом. Преступление оказалось инсценировкой, сообщил Telegram-канал Shot.

Сотрудница салона связи рассказала полиции, что перед закрытием в помещение ворвался злоумышленник в черной куртке и маске на лице. Он пригрозил ножом заявительнице и украл конверт, в котором якобы лежали 164 тысячи рублей.

Стражи порядка посмотрели записи с камер наблюдения и допросили кассиршу. Они выяснили, что в салоне была недостача. Девушка решила избежать проблем и попросила мужа сыграть роль налетчика. Конверт, который он забрал, был пустым.
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