Полиция Канады арестовала школьника за то, что он назвал только два пола

Школьника из канадского Торонто заставляют отречься от библейских истин, которые предусматривают только два пола. Пока 16-летний подросток этого не сделает, его не допустят до занятий в школе.
Джош Александер в дискуссии о гендерной проблематике во время урока заявил, что природа создала только два пола — мужчину и женщину. Подросток также заявил, что человек не может сам выбрать свой гендер, так как это не главнее биологии.
После таких слов Александера выгнали из класса и сказали, что тот не сможет посещать занятия, пока не возьмет свои слова назад. Когда подросток попытался вернуться в аудиторию, его арестовали за проникновение на чужую территорию.
Адвокат школьника заявил, что его подзащитного не допустят к урокам, пока он не согласится «не использовать прежние "мертвые имена" учеников-трансгендеров и не откажется от двух дневных уроков, потому что их посещают два трансгендера, которые не одобряют религиозные убеждения Джоша».