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Полиция Канады арестовала школьника за то, что он назвал только два пола

Общество
Полиция Канады арестовала школьника за то, что он назвал только два пола

Школьника из канадского Торонто заставляют отречься от библейских истин, которые предусматривают только два пола. Пока 16-летний подросток этого не сделает, его не допустят до занятий в школе.

Джош Александер в дискуссии о гендерной проблематике во время урока заявил, что природа создала только два пола — мужчину и женщину. Подросток также заявил, что человек не может сам выбрать свой гендер, так как это не главнее биологии.

После таких слов Александера выгнали из класса и сказали, что тот не сможет посещать занятия, пока не возьмет свои слова назад. Когда подросток попытался вернуться в аудиторию, его арестовали за проникновение на чужую территорию.

Адвокат школьника заявил, что его подзащитного не допустят к урокам, пока он не согласится «не использовать прежние "мертвые имена" учеников-трансгендеров и не откажется от двух дневных уроков, потому что их посещают два трансгендера, которые не одобряют религиозные убеждения Джоша».
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