Отдых в Таиланде может перестать быть доступным для туристов из России

Российский турист посоветовал соотечественникам как можно быстрее съездить в Таиланд, пока отдых в этой стране не подорожал.
За последние годы существенно выросли в цене поездки на Пхукет. Такая же история ждет и Паттайю, считает путешественник. В первую очередь там подорожало жилье. Стоимость продуктов пока еще остается прежней.
«Если раньше Паттайя была крайне дешевым городом для отпуска и отдыха, то уже сегодня видны тенденции сильного роста, и дело даже не в китайских туристах, о которых сейчас все говорят», — отметил собеседник «Турпром».
Грядущее подорожание связано с вливанием крупных инвестиций в курорт. К тому же там возведут крупный международный аэропорт. Он ничуть не будет уступать Суварнабхуми в Бангкоке.