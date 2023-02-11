Пятый «Индиана Джонс» вошел в число самых дорогих фильмов в истории кинематографа

Назван бюджет фильма «Индиана Джонс и часы судьбы», который станет пятым во франшизе. Приключенческий боевик попал в число самых дорогих фильмов в истории кинематографа.
Студия Disney вложила огромную сумму в кинокартину, которая завершит историю о приключениях знаменитого археолога. Производственный бюджет пятого «Индианы Джонса» составляет 294,7 миллиона долларов, сообщает Forbes.
Дороже обошлось создание лишь семи фильмов. В этот список вошли «Лига справедливости», «Пираты Карибского моря: На краю света», «Мстители: Война бесконечности», «Аватар: Путь воды», «Мстители: Финал», «Мстители: Эра Альтрона» и «Пираты Карибского моря: На странных берегах».
Если информация о бюджете достоверна, новому «Индиане Джонсу» нужно будет собрать в прокате не менее 1 миллиарда долларов, чтобы заработать. Учитывая, что фильм ориентирован на аудиторию постарше, это непростая задача.
Напомним, в фильме «Индиана Джонс и часы судьбы» снялись Харрисон Форд, Фиби Уоллер-Бридж, Антонио Бандерас, Джон Рис-Дэвис и другие актеры. Премьера запланирована на 30 июня.