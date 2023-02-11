Власти Венесуэлы работают над подключением к российскому аналогу SWIFT

Расчеты в нацвалютах между Россией и Венесуэлой станут возможными после подключения Каракаса к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ. Об этом заявил в беседе с РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.
По его данным, соответствующая работа сейчас ведется. Помимо СПФС Венесуэла рассматривает возможность подключения к платежной системе «Мир».
Процесс подключения к системе «Мир» требует серьезной проработки, сказал дипломат. Все сведения были направлены венесуэльской стороне и в настоящий момент они изучаются венесуэльскими компетентными органами.
Директор департамента Минфина РФ Петр Казакевич ранее сообщил, что Москва и Каракас ведут диалог на тему расширения взаимодействия в финансовой сфере. В частности, речь шла о взаимном открытии счетов, клиринговых расчетах и расчетах в национальных валютах.