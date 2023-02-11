Власти Венесуэлы работают над подключением к российскому аналогу SWIFT

Расчеты в нацвалютах между Россией и Венесуэлой станут возможными после подключения Каракаса к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Центробанка РФ. Об этом заявил в беседе с РИА Новости российский посол в южноамериканской стране Сергей Мелик-Багдасаров.