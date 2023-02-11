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Спасатели из Азербайджана достали двух девочек, пробывших под завалами 128 часов в Турции

Происшествия
Спасатели из Азербайджана достали двух девочек, пробывших под завалами 128 часов в Турции

Спасатели из Азербайджана смогли достать из-под завалов двух малолетних сестер спустя почти 130 часов после разрушительного землетрясения в Турции, сообщили в пресс-службе азербайджанского МЧС.

Спецоперация проходила в районе Кахраманмараш, серьезно пострадавшем от стихии. Восьмилетняя Тавилла и 13-летняя Хадиджа находились более 128 часов под завалами. Их передали медикам для оказания помощи.

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов ранее заявил, что в общей сложности спасателям удалось извлечь живыми 50 человек.

Мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7 произошло на юго-востоке Турции, став самым сильным с 1939 года. Число жертв сейсмособытия достигло 21 848, раненых — более 80 тысяч.
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