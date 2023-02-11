Выздоровление Европы неизбежно: Валерий Коровин презентовал в Москве новую книгу

Коровин также добавил, что все изменения сопровождаются на Западе серьезной философской проработкой. Впоследствии она (проработка) спускается ниже — на уровень политологов и экспертов и в дальнейшем становится обоснованием для тех или иных преобразований. В данном случае основой является объектно-ориентированная онтология — новейшее течение европейской мысли. Оно предполагает, что даже тело человека, как нечто цельное и неделимое — это уже слишком, это тоже тоталитарно.