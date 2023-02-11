Выздоровление Европы неизбежно: Валерий Коровин презентовал в Москве новую книгу

Выздоровление Европы неизбежно, но до этого она доставит еще немало беспокойства многим людям. При этом роль России в будущем возрождении стран, сейчас входящих в Евросоюз, — огромна.
Об этом рассказал в ходе прошедшей 10 февраля 2023 года в Москве презентации книги «Конец Европы. Вместе с Россией на пути к многополярности» общественный деятель, директор Центра геополитических экспертиз (ЦГЭ), постоянный членом Изборского клуба Валерий Коровин.
В начале своего выступления он напомнил об истории развития европейской мысли, приведшей в итоге коллективный Запад во главе с США к тому духовному и ментальному кризису, в котором он оказался.
«До какого-то момента Европа развивалась в русле христианства, пока не перешла к рационализации религии. Это привело сначала к расколу на западную и восточные ветви, а потом к эпохе позитивизма. В конечном итоге это привело Европу и в целом Запад к полной духовной и ментальной стагнации», — объяснил Валерий Коровин.
Общественник также обратил внимание, что именно развитие религиозной и философской мысли сформировало политическую систему Запада, который начал пытаться заставить весь мир, в том числе, русских мыслить в этом ключе, перенять локальный западный исторический опыт.
«Запад — это абсолютное меньшинство человечества», — констатировал Коровин.
Коснувшись темы специальной военной операции РФ на Украине, докладчик обратил внимание на геополитическую составляющую этой сложной ситуации.
«Чтобы между Россией и Западом не возникал горячий конфликт, между ними должна быть нейтральная полоса, не принадлежащая ни одной из сторон. Если такой серой зоны нет, то начинается война — "горячая" либо холодная, в случае силового паритета. Как только паритет нарушается, это провоцирует более сильную сторону на военный конфликт», — пояснил Коровин.
В советский период элита в определенный момент устала от напряжения, вызванного необходимостью соблюдения паритета — гонки вооружений и тд. Возник дефицит в самых разных сферах, серьезные проблемы с экономикой.
«И советская элита решилась на рискованный шаг — отступить из Европы, создав полосу нейтральных стран. Мы помним, как Горбачеву на Западе в устной форме пообещали не расширяться на Восток. Мы также помним, чем это закончилось — как только мы оставили Восточную Европу, НАТО начало расширяться», — напомнил директор ЦГЭ.
По его словам, последней буферной зоной была бывшая советская Украина. Она была отпущена на свободу в обмен на внеблоковый нейтральный статус государства, до сих пор прописанный в ее конституции.
«Мы помним, чем закончилось и это. Инициировав в 2013 году Майдан, Запад нарушил нейтралитет Украины, начав "вползание" в нее как в серую зону. Вне зависимости от того, признаем ли мы геополитику, либо считаем ее "лженаукой", западные элиты мыслят строго в ключе геополитики... Когда флаги США в 2013-2014 году появились на правительственных зданиях Украины, это и было началом войны», — уточнил политолог.
По мнению Валерия Коровина, в 2014 году Украине можно было вернуть нейтральный статус практически бескровно, стоит напомнить, какая тогда была ситуация, с каким воодушевлением население украинских городов захватывало ОГА, вышвыривая власть, подконтрольную Киеву, где произошел незаконный нацистский переворот.
Вернувшись к теме Европы, Валерий Коровин обратил внимание на то, что Запад, и, в частности, страны ЕС находятся не только в духовном, но и в экономическом кризисе, связанном с антироссийскими санкциями.
«Все это наложилось на чудовищный социальный эксперимент над народами Европы со стороны собственных элит. Об этом пишет Клаус Шваб. У него описаны пункты "Великой перезагрузки", цель которой — навязать глобализацию всему человечеству. Речь идет о необходимости отказа от принадлежности к какой бы то ни было идентичности. Этническая — давно забыта, теперь нужна принадлежность к народу и даже к полу, ведь «мужчины» и «женщины» — это слишком большие группы людей, это слишком тоталитарно, это фашизм», — отметил он.
Коровин также добавил, что все изменения сопровождаются на Западе серьезной философской проработкой. Впоследствии она (проработка) спускается ниже — на уровень политологов и экспертов и в дальнейшем становится обоснованием для тех или иных преобразований. В данном случае основой является объектно-ориентированная онтология — новейшее течение европейской мысли. Оно предполагает, что даже тело человека, как нечто цельное и неделимое — это уже слишком, это тоже тоталитарно.
«Индивидуум превращается в дивидуума, тело превращается в парламент органов. Человек должен перестать быть субъектом — тем, кто принимает решения. Человек из субъекта превращается в объект. Человеку теперь отказано в самости. Общество превращается в шизо-массы, которыми управляет искусственный интеллект. А человек — объект, питающийся насекомыми, ведь мясо — тоже под запретом. Еще немного и человек превратится в кокон-батарейку из фильма "Матрица". Над этим можно было бы посмеяться, если бы эти эксперименты уже не шли в Европе... А будешь возмущаться, тебя объявят фашистом и тебе отключат все, что только можно, начав с банковских счетов», — рассказал Коровин, уточнив, что все работы Шваба есть в открытом доступе и с ними может ознакомиться любой желающий.
При этом докладчик обратил внимание на то, что, признавая право Запада идти по этому пути, русские никогда не пытались ему (Западу) ничего навязать. Запад же действовал прямо противоположным образом, причем очень жестко.
По мнению Коровина, выходом из ситуации является укрепление многополярности, чтобы США стали лишь одним из полюсов и не смогли навязывать свою волю, свои подходы, свою философию всему человечеству.
Что же касается Европы, то, спикер полагает, что она «излечима». Потому что ни человек, ни народ не могут слишком долго находиться в ненормальном, патологическом состоянии.
«Человек — это не только сознание, но и его коллективное бессознательное. Это опыт множества поколений его предков. Он рождается с опытом и идентичностью в крови. Рассудок можно нашпиговать абсолютной дичью и абсолютной дрянью. Но в какой-то момент человек устает и рассудок его засыпает. Ведь его подлинная сущность другая!» — убежден Валерий Коровин.
Докладчик уверен, что коллективное бессознательное начнет брать верх, и европейцы будут выздоравливать под давлением своей подлинной сущности.
«Если он родился мальчиком — он просто превратится в нормального мужика, перестав быть трансгендером, — отметил он. — Народы Европы — это нормальные люди, просто их воображение, их рассудок захвачен Швабом. Рано или поздно они выздоровеют. Но до этого они еще изнасилуют себя и всех подряд… Устав, Европа начнет экзальтированно с этим бороться. Нормальные мужчины и женщины будут гонять трансгендеров по улицам. Европе надо пережить эту подростковую болезнь».
Закончив доклад, Валерий Коровин ответил на вопросы гостей мероприятия. В частности, бельгийский политолог Крис Роман высказал мнение о необходимости русских танков в Европе.
«Мы все время освобождаем Европу от очередного маньяка. Наполеон, Гитлер. Теперь вот — Шваб. Если бы мы [после победы над Гитлером] продвинулись дальше, мы бы не дали там завестись американцам, которые до сих пор насилуют бедных европейцев. Если бы мы дошли до Лиссабона, такого не было бы! Сейчас не надо останавливаться. Теперь надо освободить Польшу. Все в Европе полито русской кровью. И теперь мы имеем на нее полное право. Нужно освободить Европу от Шваба, а англосаксов — закрыть на их камне. Русские вежливые, танки ждут в Европе! Их боится только Шваб!», — подытожил автор книги «Конец Европы. Вместе с Россией на пути к многополярности».
На мероприятии, прошедшем на площадке магазина «Книжный день», присутствовали как читатели, пришедшие пообщаться с Валерием Коровиным, так и иностранные журналисты, которым не безразлична судьба Европы.