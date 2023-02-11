Пьяная женщина проломила молотком голову 28-летнему сыну в Ленобласти

Медики госпитализировали 28-летнего жителя Ленобласти, который серьезно пострадал при нападении матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.
По предварительным данным, 54-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сыном. В ходе конфликта злоумышленница схватила молоток и нанесла оппоненту несколько ударов.
У мужчины диагностировали ушиб мозга, черепно-мозговую травму, ранения височной кости, а также перелом носа и рану под ключицей. Правоохранители задержали подозреваемую. Выясняются обстоятельства случившегося.