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Пьяная женщина проломила молотком голову 28-летнему сыну в Ленобласти

Происшествия
Пьяная женщина проломила молотком голову 28-летнему сыну в Ленобласти

Медики госпитализировали 28-летнего жителя Ленобласти, который серьезно пострадал при нападении матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По предварительным данным, 54-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорилась с сыном. В ходе конфликта злоумышленница схватила молоток и нанесла оппоненту несколько ударов.

У мужчины диагностировали ушиб мозга, черепно-мозговую травму, ранения височной кости, а также перелом носа и рану под ключицей. Правоохранители задержали подозреваемую. Выясняются обстоятельства случившегося.
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