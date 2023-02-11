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Председатель Народного совета ДНР назвал еще одну цель спецоперации ВС РФ в Донбассе

Армия
Председатель Народного совета ДНР назвал еще одну цель спецоперации ВС РФ в Донбассе

Спецоперация ВС РФ опередила на несколько суток нападение украинских войск на мирных жителей Донбасса, сообщил председатель Народного совета ДНР Владимир Бидевка.

В беседе с ТАСС политик сообщил, что власти республики никогда не питали иллюзий по поводу приверженности Киева к минским договоренностям, но найденные ВС РФ документы только указывают, что ВСУ готовились к наступлению в Донбассе. Операция российский войск предотвратила катастрофу.

«СВО нужно расценивать как операцию по спасению миллионов жителей Донбасса», — высказался Бидевка.

Политик признал, что ощущение надвигающегося конфликта еще задолго до начала СВО присутствовало у всех жителей республики.
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