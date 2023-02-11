Председатель Народного совета ДНР назвал еще одну цель спецоперации ВС РФ в Донбассе

В беседе с ТАСС политик сообщил, что власти республики никогда не питали иллюзий по поводу приверженности Киева к минским договоренностям, но найденные ВС РФ документы только указывают, что ВСУ готовились к наступлению в Донбассе. Операция российский войск предотвратила катастрофу.