Литва поставила на Украину партию из 36 зенитных орудий шведского производства

Вильнюс передал Киеву партию зенитных орудий L-70, произведенных шведским концерном Bofors. Установки уже попали в распоряжение украинских военнослужащих, сообщил литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.
Как стало известно, Балтийская республика поставила в зону конфликта 36 зенитных систем. При этом перед отправкой вооружений латвийские солдаты организовали для украинских коллег курсы по использованию орудий и их техническому обслуживанию.
«Партия отправленных зенитных орудий и боеприпасов, которые помогут защитить критически важную инфраструктуру, уже прибыла на Украину», — написал Анушаускас в личном Twitter-аккаунте.
Ранее стало известно, что бойцы ВСУ получают информацию о будущих операциях российских военных через космическую разведку и перехват данных. В этом им помогают западные специалисты, подчеркнул генерал-майор ФСБ РФ в отставке Александр Михайлов.